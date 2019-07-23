تأييد الحكم بسجن نائب بالبرلمان الجزائرى 7 سنوت بتهمة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر فى حق مالك بوجوهر عضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى بالبرلمان) المدان بالسجن 7 سنوات فى قضية فساد. جاء الحكم اليوم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء الماضى، حيث طالبت النيابة بسجنه 8 سنوات بعد استئناف الحكم القاضى بسجنه 7سنوات نافذة وحرمانه لخمسة سنوات من الترشح لمنصب سياسى أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر بـ1 مليون دينار. وأدين بوجوهر بتهم تلقى مزايا بدون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة

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