شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعادة الإمارات انتشار قواتها لا تعنى مغادرتها اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت الإمارات العضو الرئيسي في التحالف العربي بقيادة السعودية، أن عمليات إعادة انتشار قواتها في اليمن لا تعني أنها بصدد الانسحاب من هناك، بل إجراء لخلق زخم جديد لإنهاء الصراع ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا يغادرون اليمن".
وأكد: "سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".
واعتبر قرقاش أنه يتوجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع".
وتابع في مقاله "بينما تقوم الإمارات بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها، بأعين مفتوحة".
وخلص للقول: "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل"، ولكنه أكد أن "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: إعادة الإمارات انتشار قواتها لا تعنى مغادرتها اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.