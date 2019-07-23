تشاووش أوغلو والصفدى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أنقرة / الخليج 365 بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو نظيره الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنانية بين البلدان. جاء ذلك خلال في مستهل زيارة بدأها تشاووش أوغلو إلى الأردن تلبية لدعوة تلقاها من الصفدي. وبحث الوزيران، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وبعض المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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