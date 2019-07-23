انقسام حزب المؤتمر اليمني "يتعزز" باجتماعين في جدة والقاهرة

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365- أحمد عبيد بن دغر الأمين العام لحزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح أعلن انعقاد اجتماع مساء الإثنين لعدد من قيادات الحزب في مدينة جدة

- قيادات أخرى من الحزب تعتزم عقد اجتماع منفصل مساء الثلاثاء في القاهرة وفق نشطاء محسوبين على الحزب



أعلن الأمين العام لـ"المؤتمر الشعبي العام" في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، انعقاد اجتماع، مساء الإثنين، لعدد من قيادات الحزب في مدينة جدة السعودية.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه قيادات أخرى من حزب الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، عقد اجتماع منفصل، مساء الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، نشر بن دغر بيانا صادرا عن اجتماع قيادات المؤتمر المنعقد في جدة، الذي شارك فيه رئيس مجلس النواب اليمني المنتخب مؤخراً الشيخ سلطان البركاني، ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء رشاد العليمي.



وأشار البيان إلى اتفاق المجتمعين على أهمية توحيد الحزب، وإيجاد إطار عام لتفعيل دور الحزب في الحياة السياسية اليمنية.

كما دعوا "جميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى تغليب مصلحة اليمن والحزب، وعدم التأخر في التفاعل مع إخوانهم لتوحيد الجهود وتفعيل دورهم القيادي".



ودعوا جميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى تغليب مصلحة اليمن والحزب، مقدمين الشكر للرئيس هادي على دعم الاجتماع، ومساندة جهود توحيد المؤتمر.

Advertisements

ومن المزمع أن تعقد قيادات مؤتمرية أخرى محسوبة على دولة الامارات، اجتماعاً مماثلا، مساء الثلاثاء، في القاهرة، رداً على اجتماع القيادات الموالية للرئيس هادي في جدة، وفق ما أعلنه نشطاء محسوبون على الحزب، ويتواجدون بالعاصمة المصرية.

ووفق مراقبين، تعتبر أغلب قيادات الحزب المتواجدة في القاهرة مرتبطة بدولة الإمارات، وعلى خلاف مع الحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي رئيس الحزب، ومن بينها محافظ تعز الأسبق حمود خالد الصوفي، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي.

وهذه القيادات تعتبر على ارتباط وثيق بنجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أحمد، المقيم في الإمارات، وفق تقارير إعلامية.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر يمنية عن رعاية أوروبية لاجتماع لقيادات حزب المؤتمر من مختلف تياراته وفصائله، تستضيفه قبرص الرومية، السبت المقبل، بمشاركة 40 من قيادات المؤتمر.



وحول أهداف وأجندة الاجتماع، أشارت المصادر إلى أنه يأتي في سياق الاهتمام الغربي المتصاعد بحزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، باعتباره حزبا وسطيا لا يزال يجمع حوله قطاعا كبيرا من اليمنيين بمختلف شرائحهم.



ومطلع مايو/أيار الماضي، اختار فصيل من حزب المؤتمر في صنعاء، بقيادة الشيخ صادق أمين أبو راس، المتحالف مع جماعة الحوثي، أحمد علي عبدالله صالح نائباً لرئيس الحزب، وهو ما اعتبرته قيادات مؤتمرية، في حينه، تعبيرا عن تنسيق الإمارات مع قيادات المؤتمر المتحالفة مع الحوثيين، للعمل ضد الحكومة الشرعية والرئيس هادي.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.