العراق.. رفض إدراج فقرة تخص تصويت البيشمركة خارج إقليم كردستان

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن غالبية ممثلي محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين في البرلمان، رفضوا التصويت على فقرة تتعلق بإدراج تصويت قوات البيشمركة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسن العقابي، للأناضول، إن "البيشمركة (قوات إقليم كردستان شمالي البلاد) ليس لها وجود حاليا في كركوك، ولا في باقي المحافظات، وهي وفقا للدستور العراقي، قوات حرس الإقليم، فلا يمكن تضمين فقرة في قانون انتخابات مجالس المحافظات تتعلق بأحقية هذه القوات بالتصويت".

وأوضح العقابي، أن "أعضاء البرلمان عن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، اعترضوا خلال جلسة البرلمان، الإثنين، على إدراج فقرة عملية تنظيم انتخابات قوات البيشمركة في مناطق خارج الإقليم".

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وصّوت البرلمان، الإثنين، على 20 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات من أصل 22 مادة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 16 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لاقتراح مفوضية الانتخابات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، فرضت قوات الحكومة الاتحادية سيطرتها على مدينة كركوك، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم كردستان في شمال العراق منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمال وغرب العراق صيف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.