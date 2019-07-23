البيئة: لم يردنا بلاغات بوجود أسماك قرش بالقرب من شواطئ #الشرقية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، عدم صحة ما تردد في وسائط التواصل الاجتماعي عن مشاهدة أسماك قرش بالقرب من سواحل المنطقة، تُعرض حياة ممارسي السباحة والمتنزهين للخطر.

وقال مدير عام الفرع المهندس عامر المطيري: لم يرد فرع الوزارة أو لمكاتب الوحدات التابعة له أي بلاغ يفيد بوجود أسماك القرش بالقرب من شواطئ المنطقة خلال الفترة الماضية،

وأضاف أن المقاطع المتداولة عن وجود اسماك قرش بالمنطقة ليس فيها ما يدل على مكان التصوير أو توقيته.