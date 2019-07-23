انت الان تتابع "زين" تُتوّج حسام إسماعيل بالجائزة الكبرى سيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فريق زين مع نجوم مارينا أف أم ومُمثّل وزارة التجارة والصناعة خلال البث الحي

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن اختتام النسخة الثانية من حملتها التسويقية "سجّل مع زين"، والتي شهدت تتويج السيد حسام شعبان إسماعيل بالجائزة الكبرى سيارة BMW X5 على الهواء مُباشرةً عبر برنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف أم 90.4 ، وذلك خلال بث حي شهد توزيع العديد من الجوائز القيّمة على المستمعين ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لحملة "سجّل مع زين" للسنة الثانية على التوالي أتى بعد النجاح الكبير الذي لاقته النسخة الأولى العام الماضي، حيث تحرص الشركة دائماً على إطلاق الحملات الأكثر تميّزاً وتقديم أحدث الحلول المبتكرة في مجال خدمات القيمة المضافة لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.

وبيّنت زين أنها قامت بإجراء السحب مباشرةً على الهواء في مارينا مول عبر برنامج الديوانية بحضور فريق زين ونجوم إذاعة مارينا أف أم 90.4 وبتواجد مُمثل وزارة التجارة والصناعة، حيث تم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى وتنظيم العديد من المسابقات الأخرى أثناء الحلقة وتوزيع العديد من الجوائز القيمة على المستمعين ومتابعي زين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة أن النسخة الثانية من حملة "سجّل مع زين" قد انطلقت في شهر فبراير الماضي وامتدت حتى شهر يوليو الجاري، حيث قدّمت زين لعملائها من خلال الحملة جوائز نقدية أسبوعياً، وهواتف ذكية وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة BMW X5 Executive التي قدّمتها في نهاية الحملة.

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وأضافت زين أن خدمة "سجّل مع زين" قدّمت محتوى يومي مميّز عبر الرسائل النصية القصيرة SMS تضمن معلومات ومقاطع ڤيديو متنوعة حول الرياضة والسفر والمعلومات العامة وغيرها، كما شملت الخدمة أيضاً مسابقة عبر الرسائل النصية القصيرة تختبر المعلومات العامة للعميل.

وأشارت الشركة إلى أنها حريصة على تقديم الخدمات الأكثر تميّزاً إيفاءً بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يُعزز من موقعها الريادي في قطاع الاتصالات الكويتي، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.

وإذ أكدت زين أنها تُطلق الحملات التسويقية المميزة باستمرار لتُجدد من علاقتها المباشرة مع عملائها، فقد بينت في ذات الوقت أنها ستظل حريصة على تقديم أفضل العروض وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.