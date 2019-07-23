الإمارات تطلق نطاقًا إلكترونيًا من حرف واحد لبوابتها الرسمية

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"الخليج 365": أطلقت حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد U، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

يمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية /u.ae/، حيث يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية "AE".

وتعد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات منصة متكاملة لكل الخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدولة، مثل التعليم والاقتصاد والأعمال والبنية التحتية وقوانين الإقامة والصحة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وغيرها.

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن النطاق الجديد لحكومة الدولة يجسد معنى الابتكار المتمثل في السهل الممتنع، وهو يمثل عنصر البساطة وسهولة التذكر، كما إنه يعبّر عن محورية الإنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها وبرامجها وخططها المستقبلية.

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تضم البوابة ركنًا للمشاركة الإلكترونية يشمل منتدى إلكترونياً ومدونات واستطلاعات رأي واستبيانات ونافذة للمحادثة المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى روابط لصفحات حكومة الإمارات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها.

بلغ عدد زيارات صفحات البوابة ما يقارب سبعة ملايين ونصف مليون زيارة، فيما بلغ عدد مشاهدات صفحات البوابة أكثر من 12 مليون مشاهدة، ووصل عدد مستخدميها خلال العام 2018 إلى ما يقارب 5 ملايين مستخدم. يجسد الشعار الجديد لبوابة حكومة الإمارات قيم الريادة والوحدة وسعادة الإنسان والأصالة، كما يمثل ألوان علم دولة الإمارات.

وتقدم البوابة بنطاقها وشعارها الجديدين رسالة مفتوحة إلى جمهور المتعاملين من زوار ومقيمين ومواطنين ومستثمرين مفادها أن الحضور الإلكتروني للدولة سوف يتعزز خلال المرحلة المقبلة عبر التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء لخدمة الأفراد والمجتمع.

تعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حاليًا على إطلاق حملة ترويجية على مستوى العالم لشرح أبعاد نطاق الحرف الواحد الذي اعتمدته لموقع حكومة الإمارات، والدلالات والمضامين التي ينطوي عليها، ولا سيما جمعه بين الأبعاد الرقمية والوطنية والإنسانية.