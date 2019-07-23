دبي - بواسطة محمد فارس SuperFreezZ بديل مفتوح المصدر لـ Greenify يقتل التطبيقات التي تعمل في الخلفية © Tech World قدمت بواسطة

تطبيق SuperFreezZ الجديد، والذي يُذكّرنا حقًا بتطبيق Greenify، ويُعد أداة قوية تسمح بإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية بوضع السبات.

وذلك من أجل توفير البطارية والمنع من استهلاكها، فضلًا عن تسريع أداء واستجابة الهاتف ككل.

وبعيدًا عمّا هو قادم مع هذا التطبيق الجديد، ربما يتفق معظمنا على أن هذه الفئة من التطبيقات أصبح لا لزوم لها، ولكن في الواقع لا يزال هناك الكثير من التصرف السيء للكثير من تطبيقات أندرويد.

في السياق ذاته، معظم تطبيقات “قتلة المهام” لا يقومون في الواقع بأي شيء مفيد، وبنفس الوقت الكثير من المستخدمين لم تتم ترقيتهم إلى إصدارات أندرويد الأحدث، والتي بدورها طبّقت المزيد من القيود على التطبيقات المُشغّلة في الخلفية.

ولهذه الأسباب، وحتى يومنا هذا تظل تطبيقات مثل Greenify و Brevent شائعة بشكل لا يصدق، ولكن نظرًا بأن أصحابها قد أغلقوا المصدر، فإن بعض المستخدمين يشعرون بالقلق منهم.

لذلك إذا كنت تبحث عن بديل مفتوح المصدر، فتحقق من التطبيق الجديد SuperFreezZ .

Advertisements

بدوره يعمل التطبيق تمامًا كما يفعل Greenify وبدون صلاحيات الروت، على أن يستخدم خدمة إمكانية الوصول لأتمتة الانتقال إلى الإعدادات وفرض إغلاق التطبيقات.

ويمكنك السماح للتطبيق اختياريًا بالوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات UsageStats حتى يتمكن من اكتشاف التطبيقات متكررة الاستخدام.

وفي إعدادات التطبيق، يمكنك تمكين تجميد التطبيقات عند إيقاف تشغيل الشاشة، ويمكنك تحديد وقت بعينه يكون التطبيق فيه غير نشط.

أخيرًا، في الوقت الحالي التطبيق غير متاح على متجر جوجل بلاي، كونه في الإصدار التجريبي الأوّل.

ولكن يمكنك تحميله عبر تنزيل ملف الـ APK الخاص به من هنا.

ولمعرفة المزيد أو إلقاء نظرة على التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر انتقل من هنا.

التدوينة SuperFreezZ بديل مفتوح المصدر لـ Greenify يقتل التطبيقات التي تعمل في الخلفية ظهرت أولاً على عالم التقنية.