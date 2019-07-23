نفى مصدر أردني مسؤول صحة ما قال إنها مزاعم صحفية إسرائيلية حول التوصل لاتفاق مع المملكة يقضي بغلق باب الرحمة في المسجد الأقصى لـ 6 أشهر، ومن ثم تحويله لمكتب يتبع وزارة الأوقاف.
وأكد المصدر في رد على سؤال حول ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن "لا أساس لهذه المزاعم وأن موقف الأردن الثابت يؤكد أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي".
وأضاف المصدر أن الأردن "يرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة"، مشددا على ضرورة ترميم الباب و"إعادة وضعه كما كان قبل أن تغلقه سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003".
كما شدد المصدر على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.