شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تحتضن أول مقهى يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفتتح مدينة دبى أول مقهى يعمل بالذكاء الاصطناعي كلياً بالكامل والروبوت دون تدخل البشر، من خلال مشروع المقهى الذي يتبناه أحد الشباب الامارتى ويجري العمل على افتتاحه شهر أغسطس المقبل في مركز «فيستيفال سيتي مول» بدبي، وسيتم الكشف عن تفاصيل المشروع كاملة عبر مؤتمر صحافي سيعقد خلال الأيام المقبلة ، حسبما نشرت جريدة البيان الامارتية .

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ويعد المشروع فكرة مبتكرة ورائدة في منطقة الخليج العربي، تواكب استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ضمن مئوية الإمارات 2071، والذي يمثل الموجة الجديدة بعد إتمام مشروع الحكومة الذكية في دولة الإمارات، من خلال التوجه الأمثل للاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي و«الروبوت» في تنفيذ المشروع، وليكون أيضاً نواة لمشاريع مستقبلية مبتكرة ومميزة ضمن المجالات الخدمية كافة.