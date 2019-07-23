شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يدعو ألف سودانى للحج على نفقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السفير السعودى بالخرطوم على بن حسن جعفر، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، على قرار العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح لألف حاج سودانى بإتمام فريضة الحج، على نفقة الملك سلمان الخاصة.

وأكد السفير السعودى، أنه تم تخصيص 500 تأشيرة للأنظمة الدفاعية، وأسر شهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات، وفقًا لوكالة بانا بريس.

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يأتى هذا في إطار دعم المملكة العربية السعودية للسودان، ووقوفها مع الشعب السوداني، يذكر أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر قد التقي اليوم أيضا بنائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو.