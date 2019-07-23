التحالف العربى يسقط طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية فى عسير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنطقة عسير. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف تركى المالكى قوله "إن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير. وأكد المالكى أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا فى انتهاك واضح للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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