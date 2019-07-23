مصرع 6 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية في #نيبال

الخليج - واس

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ،اليوم ، إثر انهيارات أرضية في قرية جبلية بنيبا بعد هطول أمطار موسمية غزيرة .

وقال مفتش الشرطة النيبالي رابيندرا خادكا إن الانهيارات الأرضية طمرت خمسة منازل في قرية ساتيافاتي في منطقة جولمي, مضيفا لقد انتشلنا ست جثث ومازال هناك ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.