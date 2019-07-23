أسعار_النفط ترتفع .. و #برنت عند 63.38 دولار

الخليج - واس ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بقيمة 12 سنتاً أو نسبة 0.19 % إلى 63.38 دولاراً أمريكياً . وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقيمة سبعة سنتات إلى 56.29 دولاراً أمريكياً ، وذلك على خلفية استمرار المخاوف حيال تعطل محتمل في الإمدادات بإقليم الشرق الأوسط، غير أن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

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