قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت، مهند نمر العمور ، وأحمد جمال العمور ، ومحمد ذيب العمور، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونسيم علي صبيح من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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