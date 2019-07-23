إصابة 5 في بلدة تركية حدودية إثر إطلاق صاروخ من سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال مكتب حاكم إقليم شانلي أورفة التركي إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط أحد صاروخين، يعتقد أنهما أطلقا من الأراضي السورية، على منزل في بلدة حدودية مساء الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع على تويتر إن القوات التركية ردت على إطلاق الصاروخين وأصابت سبعة أهداف على الجانب السوري من الحدود.

ولم يتضح حتى الآن بشكل محدد المكان الذي أُطلق منه الصاروخان أو الجهة التي أطلقتهما.

وقال مكتب حاكم الإقليم في بيان إن الخمسة نقلوا إلى أحد المستشفيات حيث لا يزالون يتلقون العلاج.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في منطقة جيلان بينار في إقليم شانلي أورفة بجنوب البلاد حيث سقط الصاروخ وإن تحقيقا بدأ في الواقعة.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية، على معظم أنحاء شمال وشرق سوريا.

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وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقود تمردا ضد الدولة التركية منذ الثمانينات.

ونفذت أنقرة عمليتين داخل سوريا ضد وحدات حماية الشعب. وتتعاون تركيا مع واشنطن لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكون خالية من وحدات حماية الشعب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن بلاده ستبدأ عملية عسكرية شرقي نهر الفرات إذا لم تتم إقامة هذه المنطقة في شمال سوريا وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها أنقرة.

وفي تطور منفصل، قال شاهد من رويترز إن مناطق تسيطر عليها قوات تركية وحلفاء لها من المعارضة داخل سوريا شهدت ثلاثة انفجارات على مدار يوم الاثنين، فضلا عن انفجارين آخرين بعد سقوط الصاروخ. وأفاد الدفاع المدني في المنطقة بمقتل مواطن سوري كان يعمل مع منظمة (آي.إتش.إتش) التركية للإغاثة.