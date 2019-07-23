سائق متهور يقود الشرطة الأسترالية إلى مخدرات بـ 140 مليون دولار

متابعات- الخليج 365:

اصطدم سائق متهور بسيارة دورية في ضواحي سيدني، تابعة للشرطة الأسترالية، فاكتشف رجال الشرطة أن السيارة محملة بأكثر من 270 كيلوجراما من الميثامفيتامين، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أمريكي).

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة أن الرجل، وعمره 28 عاما، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بسيارة فان محملة

بالمخدرات في إيستوود، بشمال المدينة، ليحطم غطاء محركها قبل أن يفر مسرعا. لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث.

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عن273 كيلوجراما من الميثامفيتامين. ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى، والموضوعة في صندوق السيارة.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي.

وألقي القبض على السائق ووجهت له اتهامات بنقل المخدرات، والقيادة المتهورة، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.