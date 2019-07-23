شركة Saleen الصينية تطرح ثلاثة موديلات رياضية جديدة

كشفت شركة Saleen الصينية المصنعة للسيارات عن ثلاث طرازات جديدة في احتفالية كبرى بأحد ملاعب كرة القدم بالعاصمة الصينية بكين.

ونشر موقع "موتور وان" مجموعة من اللقطات من احتفالية طرح سيارات Saleen، والتي كان منها نسخة جديدة لطراز رياضي سابق.

وقال الموقع إن شركة Saleen تعد من شركات صناعة السيارات الصينية التي تمتلك تاريخا طويلا في تقديم الدعم التقني لشركات سيارات أخرى شهيرة مثل فورد.

ونجحت Saleen في تأسيس كيان خاص بها لصناعة السيارات يحمل ماركتها، بمشاركة شركة Jiangsu Secco الصينية لتطوير السيارات على المستوى التقني.

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ووفقا للمنشور الرسمي لشركة Saleen عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فإن السيارات التي تم الكشف عنها هي طراز SUV بطابع رياضي لم يتم الكشف عن اسمه، ونسخة Le Mans، من طراز Saleen S7 الرياضي، وطراز كهربائي رياضي جديد لم يتم الكشف عن اسمه أيضا.

وفيما يخص الطراز الـ SUV الرياضي الجديد، فإنه يعد الأول الذي تطرحه شركة Saleen ضمن هذه الفئة، ويعمل بمحرك بقوة 400 حصان، مع عزم دوران 450 نيوتن متر.

أما النسخة الجديدة من طراز S7، فإنها تعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 وينتج قوة تصل لـ 1318 حصانا، في حين تتراوح قوة محرك الطراز الكهربائي الجديد من Saleen فيما بين 40 و 60 حصانا.