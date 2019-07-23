السعودية: أمر ملكي بتعيين السليمان عضواً بهيئة كبار العلماء

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جدة: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمراً ملكياً بتعيين الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء. نص الأمر الملكي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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