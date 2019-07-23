"انستجرام" تكشف سياسة جديدة لحظر الحسابات عبر منصتها

كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة "انستجرام" تغيير جديد في سياسة تعطيل الحساب عبر منصتها، إذ يتم تحذيرك عندما يكون حسابك ضمن خطر الحظر.
وبموجب سياسة "انستجرام" الحالية، تقوم الشركة بتعطيل الحسابات التي تحتوي على نسبة مئوية معينة من انتهاك المحتوى، على أن تقوم أيضًا بإزالة الحسابات مع عدد معين من الانتهاكات في غضون فترة زمنية، وفقًا للسياسة الجديدة.
وتوفر الشركة لك الفرصة للاعتراض على قرارها في حال اكتشفت أن حسابك ينتهك بنود الاستخدام، وبذلك تعيد الأمان لحسابك من الحظر.
جدير بالذكر، أنه من المواضيع التي تعرض حسابك للحظر العنف، التعري، التنمر، خطاب الكراهية، بيع المخدرات والإرهاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.