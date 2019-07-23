دبي - بواسطة محمد فارس مدير كلمات المرور 1Password بات يدعم الآن الوضع المُظلم على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

يُعد تطبيق 1Password واحدًا من أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور المتاحة لجموع المستخدمين، حيث يجمع التطبيق بين التصميم الرائع وبين الكثير من ميزات الأمان، على أن يتربع على عرش الخدمات في مجاله.

بدوره، حصل التطبيق اليوم على تحديث جديد متاح حاليًا على نظام تشغيل أندرويد فقط، وفيه أصبح يدعم السمة المُظلمة على مستوى النظام من على إصدار أندرويد Q فما بعد.

والأهم من ذلك، فقد منح هذا التحديث للتطبيق خيارًا طال انتظاره، والمُتمثّل بإنشاء كلمات مرور جديدة من خلال تطبيقات Autofill.

وبشكل أكثر تفصيلًا، يُعدّ التغيير المُلفت للنظر، هو إضافة السمة المُظلمة، فإذا كنت تستخدم أندرويد Q، فيجب أن ترى الواجهة الجديدة تلقائيًا عند تشغيل السمة الداكنة على مستوى النظام.

ويمكنك أيضًا تمكين الوضع يدويًا من خلال الانتقال الى إعدادات التطبيق ومن ثم الشاشة وصولًا إلى السمة.

وعلى عكس العديد من تطبيقات جوجل، يستخدم الوضع المظلم في 1Password خلفيات سوداء حقيقة، مع جعل الفواصل في الأعلى والأسفل فقط باللون الرمادي الداكن.

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أما فيما يخص التحسين الذي طال خاصية الملء التلقائي في التطبيق، فقد جعلته على قدم المساواة مع تطبيق Bitwarden.

وللاستفادة منها، انتظر ريثما تظهر نافذة الملء التلقائي في حقل كلمة المرور، ومن ثم قم بالمصادقة على نفسك.

بعد ذلك سترى خيارًا لإنشاء تسجيل دخول جديد بين الحسابات التي لربما قد قمت بإنشائها لتلك الخدمة في وقت سابق.

أخيرًا، تحديث 1Password يصل لمستخدمي أندرويد بشكل تجريبي، لذلك انتقل إلى صفحته على المتجر للتأكد من وصول التحديث من عدمه.

وإذا كنت لا تُحب الانتظار، فيُمكِنُكَ الانضمام إلى مجتمع التطبيق التجريبي والذي طالته هذه التغيّرات منذ أسابيع ماضية.

التدوينة مدير كلمات المرور 1Password بات يدعم الآن الوضع المُظلم على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.