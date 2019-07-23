شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتهنئته بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو . كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السيسى لتهنئته بذكرى الثورة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.