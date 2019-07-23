شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى نجاح مصر فى دحر الإرهاب وتحيته للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى نجاح مصر فى دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصرى لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته أمس الاثنين فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والتى تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسى: لن ننحنى للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الشكر للشعب المصري؛ لتحمله الصعاب فى مواجهة خطر الإرهاب وتحدى الاقتصاد، مؤكدا أنه البطل الحقيقى فى نجاح مسيرة التنمية والبناء.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله: "إن الأسر المصرية هى التى تقدم الأبناء والشباب الذى يضحى بحياته ودمه من أجل مصر، إن الشعب المصرى هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر فى رؤية وتوجيهات وتحديد السياسات، ولولا الشعب المصرى ما استطعنا مواجهة أكبر تحديين، وهما الإرهاب والاقتصاد.. الشعب المصرى لديه وعى كبير وذكاء من أى شخص يمكن أن يخدعهم بكلام معسول، هذا المسار لم نجد خيارا غيره حتى نبنى بلدا مرفوعة الرأس فى مواجهة الإرهاب، لأننا لن ننحنى أبدا لهم، ونحن قادرون بمشيئة الله ولا نخشى شيئا، وعلى استعداد لمواجهة الموت فى أى وقت، كل المصريين الشرفاء على استعداد للقاء الله عز وجل، لأنهم يدافعون عن الشرف والكرامة والإنسانية والضمير والخلق والدين".

من جانبها، كتبت صحيفة (السياسة) تحت عنوان (السيسي: دحرنا الإرهاب ودمرنا بنيته وقادرون على تحدى الصعاب) إن الرئيس السيسى أكد أن خطر الإرهاب يأتى على رأس ما واجهته مصر من تحديات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه بفضل تضحيات رجال جيش مصر العظيم، ورجال شرطتها الباسلة، استطاعت الدولة محاصرته وتدمير بنيته التحتية، ودحر بؤر التطرف التى تنطلق منها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مصر كانت سباقة فى التحذير من هذا الخطر، وطالبت المجتمع الدولى بالتكاتف لحماية الإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أن شعب مصر أثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضى دائما للأمام، متخطيا فى كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات، مشددا على الاستمرار فى العمل على الإصلاح والتطوير، إدراكا بضرورة مواجهة الأزمات التى طال أمدها.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله:" إن ثورة يوليو عام 1952 استطاعت أن تغير وجه الحياة فى مصر على نحو جذري، وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، وأحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر، أنهى مرحلة ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة، دعمت من قدرة الوطن على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

بدورها، قالت صحيفة (النهار) تحت عنوان (السيسي: ثورة يوليو غيّرت وجه الحياة فى مصر وامتدت آثارها إلى العالم) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن ثورة 23 يوليو، دونت صفحة مضيئة فى سجلات التاريخ المصري، وأحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر، مشددا على أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلاً بعد جيل، يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة.

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وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن ثورة 23 يوليو غيرت وجه الحياة فى مصر، وحققت تغييرات جذرية فى مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن الثورة العظيمة امتدت آثارها إلى جميع الشعوب الأخرى التى كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلال.

وقالت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان (السيسى يشكر الشعب المصرى "البطل") إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بصبر المصريين، ووجه الشكر إلى الشعب المصرى لتحمله الصعاب فى مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية، واصفا المواطن المصرى بأنه "البطل الحقيقي" فى نجاح مسيرة التنمية والبناء، والتى تضمنت خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات قاسية.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله، :"لولاكم يا مصريين مكناش هنقدر نتصدى لأقوى حاجتين بيقابلونا، وهما الإرهاب وتدنى الاقتصاد... أنتم أوعى وأذكى من إن حد ممكن يخدعكم بكلام معسول".

ومن ناحيتها، قالت صحيفة (القبس) تحت عنوان (السيسي: لن ننحنى للإرهاب) إن الرئيس السيسى أكد أن خطر الإرهاب يمثل أهم التحديات التى تواجه الدولة، إلا أنه بفضل رجال الجيش، والشرطة الباسلة، نجحت الدولة فى وقفه، ولن تنحنى أمامه.

ونقلت عن الرئيس السيسى قوله:"الشعب هو صاحب الإنجاز فى الإصلاح الاقتصادي، وفى حماية الدولة من الإرهاب والتطرف.. الشعب المصرى يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر فى الرؤية والتوجيه.. أنتم يا مصريين لم نكن ننجح إلا بكم".