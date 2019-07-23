ليبيا.. مطار معيتيقة يستأنف الملاحة بعد توقف لساعات

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقفها مساء الإثنين إثر سقوط قذائف.

وأضاف البيان الصادر عن إدارة المطار اليوم بأن شركات الطيران باشرت في قبول الركاب وبدء توافد الحجاج الليبين استعدادا لإقلاع أولى الرحلات من مطار معيتيقة الدولي.

والإثنين، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، في بيان مقتضب، توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه لسقوط قذائف، دون تحديد مصدر تلك القذائف أو حجم الأضرار التي وقعت جراء القصف.

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وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة عودة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدفه.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.