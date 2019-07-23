الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية سعودية بطائرات مسيّرة

اليمن/ مراسلون/ الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة على "قاعدة الملك خالد الجوية" في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الهجوم الجوي جرى بعدد من طائرات "قاصف K2".

وأشار أن الهجوم استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية.

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ووفق "سريع" فإن الهجوم يأتي رداً على غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغت 23 غارة جوية.

ولم يصدر عن التحالف العربي، تعليق فوري، حول ما أورده المتحدث الحوثي.

ووفق تقارير حوثية فإن أنظمة الرادار لا تستطيع التقاط ورصد طائرة قاصف K2، كما أنها تنفجر على ارتفاع 10 إلى 20 متراً، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها مضاعفة القوة التدميرية التي يخلفها القصف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.