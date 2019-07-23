انتشال جثث 3 شباب من “وادي الخير” شمال #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثث 3 شباب توفوا غرقاً أمس الاثنين، في وادي الخير بقرية الدغر التابعة لمحافظة بارق شمال عسير. وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث فور تلقيها البلاغ، وتم انتشال جثث الشباب ونقلها إلى مستشفى محايل تمهيداً لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

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