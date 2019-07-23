وظائف_شاغرة في #حرس_الحدود عبر #جدارة

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت المديرية العامة لحرس الحدود الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة (هنا الرابط).

ويبدأ التقديم الساعة 8 صباحاً يوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1440 هـ وينتهي الساعة 4 مساءً يوم الخميس الموافق 29/ 11/ 1440 هـ.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة 34 وظيفة شاغرة للرجال .

أما الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة فهم: ريجي المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي درجة البكالوريوس.

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ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما يشترط أن يكون لديه رخصة هيئة التخصصات الطبية سارية المفعول.

يذكر أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

أما الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

وستقوم المديرية العامة لحرس الحدود بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).