مصادر: مكافأة الـ50 ألفاً تشمل المتقاعدين والمتوفين

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر أن قرار صرف مكافأة الـ50 ألفا للخريجين الجامعيين سيشمل الموظفين المتقاعدين والمتوفين.
وأضافت المصادر -بحسب “عكاظ”- أن وزارة التعليم شرعت في حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/11/1407هـ، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيهاته عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية التي تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس من المنتسبين.
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