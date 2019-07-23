إخلاء 12 شخصًا وإصابة سيدة إثر حريق في عمارة بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع في عمارة سكنية بحي المروة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بحي المروة بمحافظة جدة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة بعمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالسكان.

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وأضاف الشريف: جرى إخلاء (12) شخصاً من قاطني العمارة عن طريق وحدات الإنقاذ، حيث تم الاطمئنان على حالتهم الصحية بعرضهم على الهلال الأحمر وحالتهم طيبة، فيما تعرضت مواطنة في العقد الثالث من العمر لاختناق بسيط تلقت العلاج اللازم في الموقع وهي بصحة جيدة ولله الحمد”، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بمدني جدة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.