- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق اندلع في عمارة سكنية بحي المروة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بحي المروة بمحافظة جدة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة بعمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالسكان.
وأضاف الشريف: جرى إخلاء (12) شخصاً من قاطني العمارة عن طريق وحدات الإنقاذ، حيث تم الاطمئنان على حالتهم الصحية بعرضهم على الهلال الأحمر وحالتهم طيبة، فيما تعرضت مواطنة في العقد الثالث من العمر لاختناق بسيط تلقت العلاج اللازم في الموقع وهي بصحة جيدة ولله الحمد”، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بمدني جدة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء 12 شخصًا وإصابة سيدة إثر حريق في عمارة بـ #جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.