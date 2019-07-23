ضبط قائد شاحنة متهور يعكس اتجاه السير في #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مرور محافظة جدة أمس الاثنين، عن القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للمرور.

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