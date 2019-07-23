شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة والبحرين تسجل 40 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون حارًا رطبًا مع السحب.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية و الصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلية جدة وجازان)، وكذلك على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموجنصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:48 والمد الثانى عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 10:47 والجزر الثانى عند الساعة 23:03 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثانى عند الساعة 02:03 والجزر الاول عند الساعة 20:21 والجزر الثانى عند الساعة 07:34 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 44 33 70 25 دبى 43 33 65 30 الشارقة 42 28 60 30 عجمان 42 30 65 30 أم القيوين 42 31 60 25 رأس الخيمة 43 31 65 25 الفجيرة 36 31 80 55 العين 45 31 60 20 ليوا 46 29 75 15 الرويس 38 31 70 35 السلع 39 30 65 30 دلما 38 31 80 45 طنب الكبرى 38 30 80 50 طنب الصغرى 38 30 80 50 أبو موسى 38 30 80 50.