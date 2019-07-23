شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين هدم الاحتلال الإسرائيلى لعدد من منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، الإثنين، إقدام القوات الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين فى بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها لهذه الأعمال غير القانونية التى تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكدت الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية” بنا” - موقف البحرين الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين وطبقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى إلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعها من الاستمرار فى القيام بهذه الأعمال المرفوضة التى من شأنها تقويض الجهود الهادفة للتوصل إلى السلام العادل والشامل فى المنطقة.