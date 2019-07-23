شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تشكر مواطن عراقى قبض على شخص متهم بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا على مواطن عراقى، عقب قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة "بالعمد" أمام قطار متحرك، ووصفت تصرف العراقى بـ"البطولى، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار موقع "فوكس" الألمانى، فى تفاصيل الحادث، إلى أن المواطن العراقى شك فى سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال أسرة المواطن، الذى طالبه بالابتعاد عن عائلته.

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وأضاف الموقع نقلا عن المواطن العراقي، أنه ظل بعد ذلك يراقب المتهم عن بعد، خشية على أسرته، وبعد فترة وجيزة شاهده يندفع فجأة باتجاه سيدة ويدفعها تحت عجلات قطار متحرك لتلقى حتفها.

وأشار إلى أن المتهم حاول الاختفاء، إلا أن العراقى باغته وأمسك به لحين وصول قوات الأمن، وسلمه لهم، وأشار مصدر فى الشرطة إلى أن "المشتبه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه نفذ فعلته بدافع (الخبث أو رغبة فى القتل)"، وأن "لديه سجلا إجراميا سابقا".