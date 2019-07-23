نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع عضو المجلس العسكري الأوضاع في البلاد

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الإثنين، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صلاح الدين عبد الخالق، اتفاقا وقعه المجلس والمعارضة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير السودان في موسكو، نادر يوسف بابكر، تمت مناقشة آخر التطورات في هذا البلد، في سياق الاتفاقية الموقعة في 15 يوليو، بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني والمعارضة المدنية، التي تمثلها قوى الحرية والتغيير، حول تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة"​​​.

وأضافت الوزارة: "أعرب الجانب الروسي عن دعمه للاتفاقات التي تم التوصل إليها والتي تهدف إلى ضمان الاستقرار في أقرب وقت ممكن، للأوضاع في السودان الصديق.

وفي الوقت نفسه، جرى التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل الخلافات السياسية الداخلية، أساس لحوار وطني واسع".

ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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