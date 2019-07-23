شركة ليالي الخليج تكرم الفنانات بحضور مسؤول الشراكة الثقافية

نجود علي

كرمت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة مساء يوم أمس نخبة من السيدات في مجال الفنون التشكيلية ممن لهم إسهام كبير في تجميل ممرات الفن في حديقة أبها الجديدة وذلك بحضور مسؤول الشراكة الثقافية الأستاذ سعيد بن محيا نيابة عن المدير للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها .

وتم تكريم الفنانات المشاركات في رسم الجداريات لحديقة أبها الجديدة وقال بن محيا بأن هؤلاء الفنانات المشاركات هم نجاح كبير لثقافة المنطقة وثقافة موقع حديقة أبها الجديدة وما قام به هؤلاء الفنانات يعد بصمة نجاح وتميز، بإسم وزارة الثقافة وباسم اخي الأستاذ أحمد بن ابراهيم السروي الذي كان يتمنى الحضور ولم يستطع لحضور فعاليات ثقافية أخرى وحملني رسالة الشكر والتقدير والعرفان إلى كل الفنانات المشاركات في رسم الجداريات لحديقة أبها.

وتم تكريم الفنانات بحضور مسؤول الشراكة سعيد بن محيا والمدير التنفيذي للشركة ليالي الخليج الأستاذ محمد بالفقية وهي عبارة عن دروع وشهادات شكر وبعض الهدايا القيمة..