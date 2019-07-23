شكرا لقرائتكم تركيا واثقة بتفادي عقوبات أميركية مرتبطة بـ "أس-400" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 19:17

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن ثقته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على أنقرة، بعد شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس-400".



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وقال: "ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا. توقعاتنا تذهب في هذا الاتجاه". وأضاف أن تركيا "ستردّ" في حال فرض عقوبات عليها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي الخميس الماضي أنه لا يعتزم "الآن" فرض عقوبات على أنقرة، مستدركاً أن "درس" هذا الاحتمال جارٍ.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات الشبح "أف-35"، معتبرة أنها تتعارض مع منظومة "أس-400" التي بدأت أنقرة بتسلّمها قبل أسبوعين.

وترى واشنطن في امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية، تهديداً بكشف الأسرار التقنية الخاصة بمقاتلات "أف-35". كذلك تعتبر الولايات المتحدة أن تلك المنظومة لا تتناسب مع معدات الحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.