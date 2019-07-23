شكرا لقرائتكم محكمة عسكرية إٍسرائيلية تحكم بالمؤبد على فلسطيني بتهمة قتل جندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 18:33

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، على فلسطيني بالسجن المؤبد لتسبّبه في مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة العام الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ "المحكمة العسكرية حكمت على إسلام يوسف أبو حميد (33 عاماً)، من سكان مخيم الأمعري في رام الله، بالسجن المؤبّد ودفع مبلغ 258 ألف شاقل، أي ما يعادل مبلغ 72900 دولار أميركي تعويضات لعائلة الجندي الإسرائيلي".

وأدين أبو حميد في نيسان (أبريل) الماضي بإلقاء حجر كبير من سطح مبنى مجاور لبيته في مخيم الأمعري في 24 أيار (مايو) عام 2018 خلال عملية اعتقال ليلية في المخيّم، ممّا أدّى إلى مقتل رونين لوبارسكي (20 عاماً) الرقيب في وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية.

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واعتقل أبو حميد في السادس من حزيران (يونيو) عام 2018، وفق ما أعلن الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وقال الأمن الداخلي في بيان إنّ "أشقّاء إسلام ابو حميد ينتمون إلى حركة حماس وقاموا سابقاً بعمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين إسرائيليين ومن بينهم ضابط الشين بيت نوعام كوهين". وأعلن الجيش الإسرائيلي في 15 كانون الأول (ديسمبر) أنّه هدم بيت عائلة أبو حميد.

ويعيش في مخيم الأمعري نحو ستة آلاف فلسطيني وفق تقديرات الأمم المتحدة، وشهد في الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وناشطين فلسطينيين خلال عمليات دهم إسرائيلية.