شكرا لقرائتكم 99.98 % نسبة مشاركة في انتخابات كورية شمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 16:34

صوّت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد، في انتخابات محلية نظمت في كل مناطق الدولة الستالينية التي أعلنت أن نسبة المشاركة فيها قاربت مئة في المئة.



Advertisements

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن نسبة المشاركة بلغت 99,98 في المئة، بزيادة 0,01 في المئة عن الانتخابات المحلية السابقة التي نُظمت عام 2015.

وأضافت أن الناخبين "الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر" لم يتمكّنوا من التصويت، فيما أن "الناخبين الذين يعانون مشكلات متصلة بالسنّ أو المرض، تمكّنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة".

وتستهدف هذه الانتخابات ملء مقاعد الجمعيات على مستوى المحافظات والمدن والمناطق، ويصوّت فيها عادة 99 في المئة من الناخبين تأييداً لمرشحين وحيدين.

وكان كيم ترشّح عام 2014 لـ "جمعية الشعب العليا" (البرلمان) وفاز بنسبة 100 في المئة من الأصوات في دائرة جبل بايكتو، وهو بركان يقع على الحدود الصينية ويُعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري.