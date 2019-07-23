شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهدم منازل فلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسل - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 18:12

طلب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من إسرائيل أن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية.



وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية".

وأضافت الناطقة مايا كوجيانجيك أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

Advertisements

وتابعت أن "مواصلة هذه السياسة تقوض حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم. وتقوض في شدة احتمال أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

وقالت المتحدثة إن "السلطات الإسرائيلية باشرت بهدم 10 مبانٍ فلسطينية تضمّ 70 شقة سكنية في حي وادي الحمص في صور باهر في القدس الشرقية المحتلة".

ولفت الى إن "غالبية المباني موجودة في مناطق مصنفة أ وب من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية".