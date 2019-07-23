شكرا لقرائتكم موسكو تنفي تنفيذ غارة دامية استهدفت سوقاً سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 17:00

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تقارير نسبت إليها غارة جوية استهدفت سوقاً شعبية في شمال غربي سورية، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً.



وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية، نقلته وكالة "تاس" الحكومية للأنباء، إن "التصريحات المنقولة عن ممثلين لم يكشف عن اسمهم من منظمة الخوذ البيضاء التي تمولها بريطانيا والولايات المتحدة في شأن ضربة مزعومة لطائرات روسية في سوق في معرة النعمان هي تصريحات كاذبة".

وأضاف البيان: "لم ينفذ طيران القوات الجوية الفضائية الروسية أي مهمات في هذه المنطقة في الجمهورية العربية السورية".