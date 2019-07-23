شكرا لقرائتكم محمد بن زايد: الإمارات حريصة على حرية الملاحة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 15:18

أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على حرية الملاحة الدولية وسلامتها في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.



وشدد آل نهيان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين على أهمية التعاون معها وغيرها من الدول الصديقة لتحقيق سلامة الملاحة، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي وعدم تعرضه لأي مخاطر أو تهديدات.

وأشار ولي عهد أبوظبي – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - إلى أن دولة الإمارات تتطلع دائما لدور صيني فاعل في إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لمصادر الخطر والتهديد، لافتاً إلى التوافق والتعاون بين البلدين في العمل ضد التطرف والإرهاب والقوى الداعمة له، كونه أكبر تهديد لأمن العالم واستقراره وتنميته.

وكان رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وولي عهد أبوظبي شهدا اليوم (الاثنين)، مراسم تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين شملت المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة، والتي تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.