شكرا لقرائتكم خبر عن سوجا: اليابان لا تدرس إرسال قوات لتحالف بحرى اقترحته أمريكا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتى إلى تحالف بحرى اقترحته الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.

وبسؤاله عما إذا كان الموقف الذى أكده وزير الدفاع تاكيشى إيوايا قد تغير، قال سوجا إن الموقف "كما قال الوزير إيوايا".

Advertisements

والتقى مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون أمس الاثنين مع وزير الخارجية تارو كونو وإيوايا ومستشار الأمن القومى شوتارو ياتشي.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبى أمس الاثنين إن اليابان ترغب فى تحقيق ما تراه دورا فريدا عليها القيام به فى الحد من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة.