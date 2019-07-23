دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد براءة إختراع من OPPO لساعة ذكية مميزة بشاشة قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

يستمر عمالقة تصنيع الهاتف والساعات الذكية في تطوير أجهزة جديدة مميزة بشاشة قابلة للطي، ولشركة Oppo رؤية جديدة في ساعة ذكية مميزة بشاشة قابل للطي ظهرت في أحدث براءة إختراع للشركة.

لم تبدأ المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي حتى الآن بشكل رسمي بشكل خاص مع تأخر إطلاق هاتفي Galaxy Fold وهاتف هواوي Mate X، إلا أن هذا التأخير لم يمنع شركات أخرى من تطوير أجهزة جديدة مميزة بالشاشات القابلة للطي.

وشزكة Oppo هي واحدة من الشركات التي سجلت بالفعل براءة إختراع لساعة ذكية مميزة بشاشة مرنة قابل للطي والتمديد، حيث تم تسجيل براءة الإختراع في WIPO في سبتمبر من عام 2018 في ملف بعنوان ‘Wearable electronic device’.

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وتتميز ساعة Oppo بشاشة قابلة للطي بتصميم مستطيل الشكل للساعة الذكية مع سوارة تقليدية، بينما تأتي الشاشة بتصميم مرن يدعم التمديد والطي، لدعم المستخدم بعرض أكبر في شاشة الساعة الذكية مع مؤثرات تحاكي الهواتف الذكية.

وتتضمن ملفات براءة الإختراع ثلاثة نماذج للساعة الذكية، حيث يتميز أحد النماذج بشاشة تدعم الطي ثلاث مرات، ويمكن للشاشة أن تتضاعف حتى 200%.

المصدر

هذا الموضوع رصد براءة إختراع من OPPO لساعة ذكية مميزة بشاشة قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.