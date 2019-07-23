شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يبحث سبل التعاون والشراكة مع مسؤولين برتغاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، الإثنين، بزيارة عمل إلى البرتغال تندرج فى إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ومتابعة نتائج الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين تونس والبرتغال الذى عقد بتونس فى شهر نوفمبر 2017 بإشراف رئيسى حكومة البلدين، وكذلك الدورة الثالثة للمشاورات السياسية على مستوى المديرين العامين فى وزارتى خارجية البلدين التى عقدت فى تونس يوم 13 مارس الماضى.

والتقى وزير الشؤون الخارجية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية، مع رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دى سوزا الذّى اعرب عن تضامن البرتغال ودعمها لتونس فيما تواجهه من تحديّات من أجل إنجاح تجربتها الفريدة فى المنطقة.

كما عقد الوزير جلسة عمل مع نظيره البرتغالى اوجستو سانتوس سيلفا، أكد خلالها عزم تونس المُضى قدماّ نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية الناشئة، مشيرا الى أنّ تونس تسعى بجانب دعم المسار السياسى إلى تحقيق الانتقال الاقتصادى ومواجهة تحديات المرحلة الأمر الذى يستدعى دعما مضاعفا من أصدقاء وشركاء تونس الأوروبيين ومن ضمنهم البرتغال.

وتطرّقت الجلسة ايضا إلى مختلف أوجه التعاون بين البلدين لاسيّما العمل على تطوير المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

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وتباحث الوزيران فى أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، حيث أكدا على ضرورة التصدّى للتحديات المشتركة ولاسيّما مكافحة الإرهاب فى المتوسط.

والتقى ايضا الجهيناوى بالنائب الأوّل لرئيس البرلمان البرتغالى جو لاكاو حيثُ شدّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين التونسية والبرتغالية.

وجدد الجانب البرتغالى بالمناسبة تضامنه مع التجربة الديمقراطية التونسية ودعمه لها والتزامه بالدّفاع عنها ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.