شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى: إيجابية بريطانية نحو تعزيز التعاون فى ضبط الحدود البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن بريطانيا تُبدى إيجابية نحو توسيع أوجه الدعم العسكرى الذى تقدمه إلى لبنان، خاصة فى مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية اللبنانية وسبل تطويرها.

وأشار وزير الدفاع اللبنانى – فى تصريح له عقب استقباله كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمر – إلى أنه يُنتظر أن يتم استكمال مشروع بناء أبراج المراقبة الحدودية، خاصة وأن علاقات التعاون بين لبنان وبريطانيا، طويلة وممتدة، على نحو مشجع للجانب اللبناني.

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وكان الجنرال لوريمر قد التقى بالرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

جدير بالذكر أن بريطانيا تقدم مساعدات للجيش اللبنانى فى مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها فى بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم فى تمكين الجيش اللبنانى من القضاء على تجمعات الإرهابيين فى منطقة الحدود البقاعية مع سوريا فى معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017 .