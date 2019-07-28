قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوم الأحد إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع ”جميع الأطراف“ لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.
وقال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران ”لا نتوسط ولكن نحن في هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير عماني: السلطنة لا تتوسط في التوتر المتصاعد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.