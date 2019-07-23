شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب منطقة دقاش التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطنى للرصد الجوى التونسى، هزة أرضية الإثنين، بمنطقة دقاش من ولاية توزر. وبلغت قوة الهزة - وفقا لبيان صادر عن المعهد - 02ر3 درجة على مقياس ريختر بالمركز.

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