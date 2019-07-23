وكالة "ناسا" تستعد لإرسال أول امرأة على سطح القمر

خلال الأسبوع الماضى كان العالم يحتفل بالذكرى الخمسين لمهمة Apollo 11، ولكن ناسا تتطلع إلى هبوطها القادم على سطح القمر، إذ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ونائب الرئيس "مايك بينس" عن الانتهاء من تطوير كبسولة طاقم "أوريون" لبرنامج Artemis.

وقال بينس أثناء حديثه فى مختبر كينيدى: "بفضل العمل الشاق الذى قام به رجال ونساء من ناسا، والصناعة الأمريكية، كانت مركبة طاقم أوريون لمهمة Artemis 1 كاملة وجاهزة لبدء الاستعدادات لأول رحلة تاريخية لها".

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، يتم الآن توصيل وحدة القوة والدفع التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى أوريون فى مركز الفضاء، وسيتم إجراء الاختبار النهائى فى ولاية أوهايو قبل الإطلاق المتوقع.

وحددت ناسا هدفًا طموحًا لهبوط أول امرأة على سطح القمر عام 2024 فى مهمة مكونة من طاقم أرتميس، ويبقى أن نرى ما إذا كان صاروخ نظام إطلاق الفضاء التابع لناسا الجديد سوف يكون قادرًا على مواكبة وتيرة تطوير أوريون.