بريطانيا لتشكيل قوة حماية أوروبية في الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت بريطانيا أمس الاثنين إيران إلى الإفراج فوراً عن ناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة احتجزتها إيران الجمعة الماضي، وأكدت أنه بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران الصعود على متن الناقلة، ورأت أنه إذا واصلت إيران هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجوداً عسكرياً غربياً أكبر في المياه على امتداد سواحلها.

وأدلى بهذه التحذيرات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نيابة عن رئيسة الوزراء تريزا ماي أمام مجلس العموم (البرلمان) أمس الاثنين. وكانت ماي حضرت قبل ساعات من ذلك، اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا) بشأن احتجاز إيران لناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في الخليج.

ورغم انتقاد الجيش البريطاني للسماح بحدوث الاحتجاز، قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود في حوار اليوم الاثنين مع قناة «أي تي في» إنها ليست مشكلة بريطانية فقط. وقال إلوود: «يجب أن أشير إلى أن الولايات المتحدة لديها خمس أو ست سفن حربية في المنطقة، من بينها حاملة طائرات، وفي منتصف يونيو تعرضت ناقلتان أمريكيتان للهجوم، وإحداهما شبت فيها النيران». وأضاف: «إذن هذا شيء يؤثر علينا جميعاً، ويتطلب تعاوناً دولياً».

وكان إلوود، قد قال الأحد إن بريطانيا تدرس «سلسلة من الخيارات» رداً على ما حدث، وسط تقارير تفيد بأن الوزراء يفكرون في تجميد أصول النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفيين، إن بريطانيا تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط «ستينا إمبرو» وطاقمها فوراً، واصفاً احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني. وأشار إلى أن أفراداً من الحرس الثوري الإيراني نزلوا من طائرات هليكوبتر واحتجزوا الناقلة في مضيق هرمز يوم الجمعة رداً فيما يبدو على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين. وأضاف «تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً».

Advertisements

وأضاف «لا نسعى لمواجهة مع إيران، لكن احتجاز سفينة في مهمة تجارية مشروعة في ممرات الشحن المعترف بها دولياً، عمل غير مقبول وينطوي على تصعيد كبير».وذكر المتحدث أن اجتماع لجنة الطوارئ بحث سبل تعزيز مراقبة الشحن التجاري.

لكن خبراء في شؤون المنطقة قالوا إنه لا يوجد أمام بريطانيا، سوى عدد قليل من الخطوات التي يمكن اتخاذها بعدما فرضت الولايات المتحدة أقصى حد من العقوبات الاقتصادية، بحظرها صادرات النفط الإيرانية حول العالم. وقال تيم ريبلي خبير الدفاع البريطاني الذي يكتب عن شؤون الخليج في مجلة جينز ديفنس العسكرية الأسبوعية «لا أرى في هذا التوقيت أن بإمكاننا تقديم تنازل من شأنه إنهاء الأزمة. توفير الأمن ومرافقة السفن مستقبلاً يعد أمراً مختلفاً».

إلى جانب ذلك أظهرت رسائل لاسلكية، قدمتها مؤسسة درياد جلوبال الأمنية لرويترز، أن السفينة (إتش. إم. إس مونتروز) الحربية البريطانية الموجودة في الخليج تواصلت مع قارب دورية إيراني في محاولة لمنع عملية الإنزال على السفينة ستينا إمبرو. وقالت السفينة مونتروز في رسالة لاسلكية «من فضلكم تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي بمحاولة النزول على ظهر السفينة». وأظهرت الرسائل أن قارب الدورية الإيراني وجّه ستينا إمبرو، لتغيير مسارها، بينما رد على الفرقاطة البريطانية بأنه يعتزم «تفتيش السفينة لأغراض أمنية».

وقال الخبير الأمني ريبلي إن اختيار إيران لهذه السفينة يدل على أن هدفها هو اختبار الرد البريطاني دون إثارة أزمة أكبر. وأوضح ريبلي أن طاقمها المؤلف من 23 فرداً أغلبهم من الهند ولا يوجد بينهم بريطانيون وهو ما كان سيؤدي على الأرجح إلى دعوات في لندن لاتخاذ إجراء جذري. وأوضح قائلاً «إذا واصل الأمريكيون فرض الحظر فلا يوجد ما يدعو الإيرانيين لعدم احتجاز مزيد من الناقلات. ماذا لديهم كي يخسروه؟». وعبر مسؤول إيراني طلب عدم نشر اسمه عن رأي مماثل. وقال «إيران تستعرض قوتها دون الدخول في مواجهة عسكرية... هذا نتيجة ضغط أمريكا المتزايد على إيران».

من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس الاثنين، أن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا الجمعة هو «إجراء قانوني». وقال في مؤتمر صحفي في طهران، إن احتجاز ناقلة ستينا إمبرو كان «إجراء قانونياً» ضرورياً «لضمان الأمن الإقليمي». وأضاف «نطلب من كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة، أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا»، في إشارة إلى ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» التي تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق منذ 4 يوليو. وتابع أن «المقارنة بين عمليتي الاحتجاز أمر غير عادل»، مشيراً إلى أنه لا يجب «أن يتوقع» البريطانيون أن إيران سوف تنصاع وتستسلم «عندما يحتجزون (سفينة إيرانية) ويظهرون عدائية» تجاه إيران. (وكالات)